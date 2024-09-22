شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يتوج ببطولة كأس ناش للاسكواش بعد الفوز على بطل إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:46 ص

توج البطل المصري الصاعد محمد زكريا، ببطولة كأس ناش للاسكواش، التى استضافتها كندا خلال الفترة بين 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وفاز محمد زكريا في المباراة النهائية على الإنجليزى كورتيس ماليك بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 7-11, 11-5, 11-9, 11-1.

وكان محمد زكريا فاز في نصف النهائي على الماليزي سانجاي جيفا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-5.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال.

وصعد البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.