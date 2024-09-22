جالاتا سراي يحسم قمة الدوري التركي بالفوز على فنربخشة بملعبه

ياسر رشاد - القاهرة - حسم جالاتا سراي قمة الدوري التركي بالفوز على منافسه فنربخشة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فنربخشة ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري التركي .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد جالاتا سراي إلى ١٨ نقطة من ستة مباريات بينما تجمد رصيد فنربخشة الذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزية مورينيو عند عشر نقاط.

تقدم جالاتا سراي بهدفين مقابل لاشىء في الشوط الاول عبر دومينيك ليفاكوفيتش في مرمى فريقه و البلجيكي دريس ميرتينس.

وفي الشوط الثاني اضاف جابريال سارا الهدف الثالث لجالاتا سراي بينما قبل نهاية المباراة سجل البوسني ايدين ديجيكو هداف فنربخشة هدف فريقه الوحيد .

مثل جالاتا سراي:

فيرناندو نيستور لحراسة المرمى

كان ايهان و ايه بارداكسي و دافينسون سانشيز و اسماعيل جاكوبس لخط الدفاع .

لوكاس توريرا وجابريال سارا ( كريم ديمير باي ) و دريس ميرتينس ( رولاند سالاي ) لخط الوسط

فيكتور اوسيمين و يونس اكغون و ياريس يلماز لخط الهجوم