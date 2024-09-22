يوسف أيمن:جماهير الأهلي هي الداعم الأكبر وافتقد محمد عبد المنعم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يوسف أيمن سعادته بتتويج النادي الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف خلال تصريحات خاصة عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : كنت واحدا من اللاعبين الناشئين في الأهلي وان شاء الله الفترة القادمة تكون خير على الجميع وان نواصل تحقيق البطولات.

وأوضح أن جماهير الأهلي الداعم الاكبر بالنسبة لنا مؤكدا بالتأكيد افتقد محمد عبد المنعم الذي رحل الي نيس الفرنسي.

وسام أبو علي: التتويج بلقب الدوري يعكس مجهود شاق طوال الموسم

أكد وسام أبو علي سعادته بالتتويج ببطولة الدوري المصري مع النادي الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي ان التتويج بالدوري يعكس جهد الجميع طوال الموسم.

وأوضح أن الأهلي يسعي للتتويج بكأس السوبر الإفريقي مؤكدا سعادته بما يقدمه مع النادي الأهلي.

وعلى الجانب الآخر، تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية عقب الاحتفال بدرع الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخه قائلا : إن الجمهور هو صاحب الدور العظيم والكبير في تحقيق البطولة ”.

وتابع رئيس القلعة الحمراء :أهدى درع الدوري لشهداء الأهلي و روح شهدائنا وبناتنا نرجس ونورهان ".