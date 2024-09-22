خالد جاد الله يقارن بين وسام أبوعلي و مايلي ويكشف عن الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك فارق بين وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء الحالي ومايلي مهاجم فريق بيراميدز.

وتابع خلال تواجده ضيفًا على برنامج استاد المحور مع خالد الغندور:" وسام أبو علي أفضل بالنسبة لي بسبب تحركاته داخل منطقة الجزاء وخارجها".

وأضاف جاد الله :" مايلي مهاجم مميز للغاية ولكن داخل منطقة الجزاء أكثر من خارج المنطقة وهذا هو الفارق بينه وبين وسام أبو علي".

وأختتم:" تواجد الثنائي وسام أبو علي ومايلي في الأهلي وبيراميدز يشعل التنافس بين الناديين وبين اللاعبين على لقب هداف الموسم".