شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يتوجه للسعودية لترتيب استقبال الزمالك قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك ، إلى السعودية اليوم، الأحد، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق قبل مواجهة الأهلى الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقي.

وحرص عبد الواحد على السفر إلى السعودية اليوم لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة التي من المنتظر أن تصل السعودية الثلاثاء الموافق 24 من الشهر الجارى.

فى سياق متصل، يجهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى قوة القلعة البيضاء الضاربة قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى، إيماناً من الخواجة بأن جاهزية جميع العناصر يمنحه الحرية فى الاختيار بينهم.

ويستهدف البرتغالى جوزيه جوميز التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الأهلى لتكون البطولة خير انطلاقة للموسم الجديد، فضلا عن أن الخواجة على علم بأن الفوز فى هذا اللقاء سيمنحه صك العبور إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

وأعلن جوزيه جوميز حالة الطوارئ داخل القلعة البيضاء، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال هذا الأسبوع حتى موعد المباراة المرتقب الجمعة المقبل، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" التى من الممكن أن تشغل تركيزهم وتأخذ حيز كبير من تفكيرهم.

ويتفهم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وجهة نظر المدرب جيداً ويعلمون قيمة مباراة السوبر جيداً، كونها ستكون نقطة فارقة فى مشوار الفريق الأبيض هذا الموسم نحو حصد مزيد من البطولات.