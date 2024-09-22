شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يراقب مباراة العين وأوكلاند الليلة فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى ، من محللي الأداء في جهازه المعاون متابعة مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التى تقام مساء اليوم الأحد، في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وذلك في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وطلب المدرب السويسري تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن المباراة والفريق الفائز لأن الأهلي سيلعب مع الفائز يوم 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الدور المقبل من بطولة إنتركونتيننتال، ورغم انشغال الأهلي ومدربه مارسيل كولر ببطولة السوبر الأفريقي، إلا أن المدير الفني يأمل فى دراسة منافسه ببطولة إنتركونتيننتال جيداً.

كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024 هى بطولة تحل محل كأس العالم للأندية، وتجمع بين أبطال القارات الست الحاصلين على بطولات دوري الأبطال.

فى سياق آخر، يلاقي فريق الأهلي نظيره الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.