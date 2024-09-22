أول تعليق من محمود الخطيب على تتويج الأهلي بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تتويج القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري موسم 2023-2024، والحصول على درع الدوري اليوم، في احتفالية داخل ستاد "القاهرة الدولي".

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة "أون اليم سبورتس": "واجهنا الكثير من الصعوبات خلال السنوات الماضية، ولكن تشعر في مواعيد محددة الله سبحانه وتعالى، يكلل المجهود الكبير، لأن الاعبين يستحقون النجاح بالفعل".

وأضاف: "أشكر الله سبحانه وتعالي قبل كل شئ، أشكر الجهاز واللاعبين لأنهم تعبوا بشكل كبير طوال السنوات الماضية، أشكر مجلس الإدارة وجميع المسؤولين والإدارة التنفيذية بالنادي، جميع العاملين بالنادي".

وتابع: "أشكر جمهور النادي الأهلي العظيم، لأنهم أكبر سند وداعم للفريق، ولهم دور كبير في التتويج بلقب الدوري في الموسم الحالي وهم الداعم الأول للاعبين".

واختتم الخطيب تصريحاته: "وأشكر أرواح شهداء النادي الأهلي وأضيف عليهم بناتنا نرجس ونورهان، اللذان توفيا في حب النادي الأهلي".

وتسلم الأهلي درع الدوري المصري اليوم في احتفالية داخل ستاد القاهرة، بعد الفوز باللقب في النسخة الأخيرة 20-23-2024.

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