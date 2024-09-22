شكرا لقرائتكم خبر عن كولر لجمهور الأهلى: نشكركم على دعمكم ودعونا نواصل تحقيق الإنجازات العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:02 ص

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي رسالة لجماهير ناديه عبر فيس بوك، عقب الاحتفال بالتتويج بالدوري رقم 44 في تاريخ القلعة الحمراء.

وكتب كولر:

عشاق الأهلي الأعزاء،

من أعماق قلوبنا نشكركم على دعمكم الدائم وشغفكم الكبير خلال الموسم الماضي. بدونكم، لم يكن الطريق إلى لقب البطولة ممكنًا. نحن في الفريق نقدر ثقتكم ودعمكم لنا كثيرًا.

معًا، سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من النجاحات. بدعمكم، نحن أقوى من أي وقت مضى ومستعدون لمواجهة التحديات القادمة.

شكرًا لولائكم الرائع - دعونا نواصل تحقيق الإنجازات العظيمة!

مع أطيب التحيات،

MK ،الجهاز الفني والفريق من الأهلي



