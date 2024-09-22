"لن أنسى اللحظات العظيمة".. أحمد فتحي يعلن اعتزاله كرة القدم بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.

وكتب فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "على مدار ٢٤ عاما، عشت أفضل فترات حياتي كلاعب كرة قدم محترف.. شاركت في صناعة لحظات الانتصار وعانقت السماء ببطولات وكؤوس وألقاب كبيرة"

وأضاف: "واليوم أعلن اعتزالي كرة القدم بعد مسيرة طويلة تشرفت فيها بأن مثلت منتخب مصر الأول في ١٣٦ مباراة وبفضل الله كنت من اللاعبين القلائل الذين شاركوا في كل البطولات القارية (أولمبياد، كأس القارات، كأس عالم، بطولة الأمم الأفريقية ٥ نسخ) لعبت للعديد من الأندية الكبيرة مثل هال سيتي وشيفيلد وأم صلال وبيراميدز الذي فزت معه مؤخراً ببطولة كأس مصر".

وتابع: "تبقى الانطلاقة والبداية والدعم عن طريق الإسماعيلي وجماهيره الوفية التي احترمها وأكن لها كل تقدير".

وواصل: "أما الألقاب والنجاحات والوقوف على منصات التتويج فكانت مع النادي الأهلي وجماهيره العظيمة التي احتوتني وغمرتني بمشاعرها الكبيرة وعشت معهم أفضل ذكريات حياتي الكروية فإلى جماهير الأهلي رسالتي :"لن أنساكم ولن أنسى كل اللحظات العظيمة التي عشناها سويا".

وأكمل: "واليوم وفي الختام.. كان لزاما علي أن أتوجه بعميق الشكر لكل من دربني في قطاعات الناشئين وفي كل المراحل العمرية وفي جميع الأندية والمنتخبات الوطنية، وكل من ساندني ودعمني في مشواري الاحترافي".

واختتم فتحي تصريحاته: "شكرا جزيلا للجميع.. لكم في قلبي محبة كبيرة، دعواتكم في القادم بإذن الله".

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