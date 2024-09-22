الامارات | «زورقا أبوظبي» يتصدران الترشيحات للفوز ببطولة العالم للفورمولا2

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر زورقا أبوظبي الترشيحات للفوز بلقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي تقام اليوم، في البرتغال بمشاركة 16 زورقاً.

ويقام السباق الرئيس للجولة السادسة والختامية على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها، وبدأت فعالياته أول من أمس، بالتسجيل الرسمي والفحص الفني للزوارق والتجارب الحرة.

ويخوض فريق أبوظبي المنافسة عبر زورقيه «أبوظبي 1»، بقيادة راشد القمزي حامل اللقب، والمتوج به أربع مرات، و«أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري.

ويتفوق راشد القمزي في الترتيب العام برصيد 61 نقطة، ويأتي الليتواني إدرغاس ريابكو ثانياً برصيد 55 نقطة، ومنصور المنصوري ثالثاً برصيد 51 نقطة، كما ينافس البريطاني ماثيو بالفيرمان، والسويدية ماتيلدا وايبرغ برصيد 44 نقطة لكل منهما.

وأكد رئيس بعثة فريق أبوظبي، ناصر الظاهري، أن الحظوظ القوية لزورقي فريق أبوظبي تمنحه الأفضلية في السباق الختامي، مع أهمية التركيز لتنفيذ الخطة الموضوعة، والابتعاد عن الأخطاء، والعمل على حصد النقاط، لإحراز لقب إماراتي خامس، والانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج.