شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقى دون راحة، بعد خوض مباراة جورماهيا الكينى أمس السبت بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة بطل كينيا تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويحصل الأهلي على راحة من التدريبات غداً، الاثنين، ويستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل على أن يغادر القاهرة الأربعاء للسعودية بعد مران صباحى لخوض مباراة السوبر الأفريقى.

ويلتقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.