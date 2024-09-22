وزير الشباب والرياضة يشيد بحرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة الرياضية

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القاهرة - سامية سيد - الوزير يشيد يبدء العمل فوراً لحوكمة الأداء المالى والإدارى للهيئات الرياضية



أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتضمنة التوجيه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية فى هذا الشأن.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن التوجيهات الرئاسية تأتي فى إطار الحرص والاهتمام من الدولة المصرية لتطوير المنظومة الرياضية بكافة مفرداتها والوصول إلى معدلات من الإنجاز تتواكب ومتطلبات وطموحات الجماهير المصرية على كافة المستويات وفى شتي المناسبات.



وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن تكليفات الرئيس تضمنت محاور عمل محددة تضمن حوكمة إطار عمل المنظومة الرياضية على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والفنية والمالية والإدارية، وسوف تشهد الفترة المقبلة تنظيم مسارات العمل، فيما يتعلق بكافة الجوانب المتضمنة بتكليفات الرئيس، وخاصة فى ضوء البدء فى إقرار المقترحات الخاصة بالتعديلات المرتقبة فى قانون الرياضة بالشكل الذى يضمن ضبط الأداء القانوني للمنظومة الرياضية، فضلاً عن حوكمة الأداء المالي والإدارى لكافة الهيئات الرياضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

