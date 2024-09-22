شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يكشف حقيقة رحيل ثلاثى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادي الاتحاد السكندري حقيقة ما تردد عن التراجع عن التعاقد مع الثنائي أحمد أيمن القادم من نادي النجوم، وحامد الجابري القادم من حرس الحدود، وكذلك الحارس محمد صلاح "كباكا" المنضم للفريق في الموسم الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365": "غير صحيح ما يتردد عن رحيل أحمد أيمن، اللاعب مستمر في صفوف الفريق ولا حقيقة لرحيله عن الفريق الصيف الجاري".

وأضاف: "بابا فاسيليو طلب خروج حامد الجابري وكباكا للإعارة في الصيف الحالي، في ظل عدم وجود رغبة في بقائهم مع الفريق، ولكن لم يتحدد وجهتهم القادمة حتى الآن".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي الاتحاد قد قرر الاستغناء عن خدمات الثلاثي أيمن والجابري وكباكا، بناء على رغبة القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لزعيم الثغر.