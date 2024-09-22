شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء: سعيد بحصد عدد كبير من الألقاب مع الأهلى منذ تصعيدى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

أكد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بسعادة كبيرة بعد استلام درع لقب الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخ الأهلي، كما أبدى سعادته لمشاركة هذا الاحتفال المميز مع جماهير الأهلي التي ملأت مدرجات استاد القاهرة.

وقال حمزة علاء إن العلاقة بينه وبين زملائه الحراس رائعة للغاية، وإن هناك شعورًا متبادلًا بينهم بالود والاحترام، والجميع ينافس ويبذل كل ما لديه من جهد من أجل الأهلي.

وقال حمزة إنه يشعر بفخر كبير عندما يتلقى إشادة من الجماهير أو يتوقف لالتقاط الصور التذكارية معهم، كما أنه سعيد لتحقيق عدد كبير من البطولات مع الفريق منذ تصعيده من قطاع الناشئين في موسم 2019، ويتمنى تحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.