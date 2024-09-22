شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: لا تأجيل لمباراة الأهلى الأولى بالدورى الممتاز بسبب كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمى لرابطة الأندية، عدم تأجيل لمباراة الأهلى فى الأسبوع الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد بسبب ارتباطه بمباراة يوم 29 أكتوبر المقبل فى كأس العالم للأندية.

قال سويلم فى تصريحات لبرنامج هاتريك بقناة أون تايم سبورتس 2، إن الدورى المصرى سينطلق يوم 30 أكتوبر المقبل، ولن يتم تأجيل أى مباراة كما هو متفق عليه مع الشركة الألمانية المسئولة عن وضع الجدول.

ويرى المتحدث الرسمى لرابطة الأندية المصرية أن الرابطة تعتمد على لائحة وتنص اللائحة على أن تواصل عملها لحسن انتخاب مجلس جديد ومنوط بها تحديد شكل الدوري، لأن المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سيكون الوقت أمامه ضيق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

وأوضح: " "الشكل الاستثنائي للدوري في الموسم الجديد سيكون 26 جولة ، ويبدأ 30 أكتوبر المقبل وينتهي 6 يونيو المقبل، ولن يكون هناك مؤجلات، ولن يكون هناك مشاكل مع حسام حسن مدرب المنتخب بشأن مباريات المسابقة، وسيتم إجراء قرعة بشأن ملعب المباراة في الدور الأول، والمثال لو لعب الأهلي مع الاتحاد السكندري وأسفرت القرعة عن اللعب في الإسكندرية ستلعب مباراة الدور الثاني لو تواجدوا ضمن العشرة الأوائل في القاهرة".



