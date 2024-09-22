نجاة لاعبة فالكون من الموت في حادث سير.. ما التفاصيل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فالكون، تعرض لاعبة فريق كرة القدم للسيدات ريبكا فيونا، لحادث سير اليوم السبت.

وكتب الحساب الرسمي لنادي فالكون، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نجاة لاعبة فريقنا من الموت المحقق بعد تعرضها لحادث سير".

وأضاف: "نجت اللاعبة "ريبكا فيونا" لاعبة فريقنا الأول لكرة القدم النسائية من الموت المحقق بعد إنقلاب سيارة كانت تستقلها اللاعبة أثناء تواجدها بالقاهرة مساء اليوم".

واختتم الحساب الرسمي للنادي: "الحادث أدى لإصابة عدد من ركاب السيارة، وتم الاطمئنان على اللاعبة، وهي الآن بصحة جيدة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على اللاعبة".

اقرأ أيضاً:

بهدف قاتل.. سام مرسي ينقذ إيبسويتش من الخسارة ضد ساوثهامبتون (صور وفيديو)للمرة الأولى في التاريخ.

منتخب مصر يحصد كأس العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة

"امشوا على خطى الأساطير".. جماهير الأهلي توجه رسالة للاعبي الأهلي (صور)