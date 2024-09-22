أحمد حسن يحمل ابنة إمام عاشور داخل الملعب (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفل إمام عاشور نجم النادي الأهلي، باستلام درع الدوري المصري الممتاز اليوم في ستاد "القاهرة الدولي"، بتواجد ابنته كتاليا.

والتقطت عدسات الكاميرات وهو يحمل ابنته كتاليا، قبل تسليم درع الدوري المصري للنادي الأهلي.

كما ظهر نجم النادي الأهلي السابق أحمد حسن، وهو يحمل كتاليا ابنة إمام عاشور، وبجواره كلاً من هاني رمزي وعماد متعب.

وتواجد الثلاثي أحمد حسن، عماد متعب وهاني رمزي، في ملعب المباراة من أجل تحليل مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني، في دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت قبل بدء مراسم تسليم درع الدوري.

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