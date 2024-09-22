شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يمنح لاعبى بيراميدز إجازة 10 أيام بعد التأهل لمجموعات أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة 10 أيام بعد تحقيق الفوز على الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري الأبطال.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق، ليعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.