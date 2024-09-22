شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو: لاعبو الأهلى لن يتوقفوا عن تحقيق البطولات.. وتركيزنا على السوبر والان مع تفاصيل الخبر

أكد بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يحاول بذل قصارى جهده دائمًا من أجل التتويج بالبطولات والألقاب مع الأهلي، وأن لاعبي الفريق قدموا كل ما لديهم هذا الموسم من أجل حصد لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

ووجه تاو رسالة إلى جماهير الأهلي أكد لهم خلالها أن لاعبي الفريق لن يتوقفوا عن تحقيق البطولات، وسيكون هدفهم الدائم هو إسعاد هذه الجماهير التي تقف خلفهم تقدم لهم كل الدعم باستمرار.

وأكد تاو أنه لا يفضل بطولة بذاتها عن باقي البطولات التي تُوج بها مع الأهلي، مؤكدًا أن جميع البطولات التي حققها مع الفريق على نفس القدر من الأهمية وكلها غالية على قلبه، ويحلم أن يضيف لهم المزيد، وخاصة بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، نظرًا لغيابها عن الأهلي في الموسم الماضي.