شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: بطولة السوبر مهمة جدا للأهلى.. وتُوجنا بالدورى بفضل إخلاص اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بسعادة كبيرة بالاحتفال بتسلم درع الدوري الممتاز، وقال إنه رغم تأخر الاحتفال عن موعده إلا أنه تم في النهاية، وهو ما كان ينتظره اللاعبون، حيث أقيم الاحتفال عقب الفوز على جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والتأهل لمرحلة المجموعات.



وأضاف أفشة أن الموسم كان طويلًا للغاية، ولكن بفضل مجهود وإخلاص اللاعبين توجنا بدرع الدوري، مشيرا إلى أن البطولة المقبلة على لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك ستكون في غاية الأهمية والجميع يحلم بالفوز بها.

وتوجه أفشة بالشكر إلى جماهير الأهلي التي وصفها بأنها السند والداعم الدائم للفريق، مؤكدًا أنهم عندما يهتفون باسمه يشعر بسعادة بالغة، لذلك يسعى لتسجيل الأهداف والظهور بشكل جيد في الملعب باستمرار من أجل نيل هذه اللحظات الرائعة، كما يأمل دومًا في التتويج بالألقاب لإسعاد هذه الجماهير.