بيراميدز يهزم الجيش الرواندى 3 - 1 ويتأهل لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز في تخطى عقبة الجيش الرواندى بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الفريق السماوى لدور المجموعات، نظرا لانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله.



تقدم الجيش الرواندى بالهدف الأول عن طريق داودا سيدو في الدقيقة 12 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتعادل المغربى محمد الشيبى لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.



وفى الشوط الثانى استطاع بيراميدز القبض على المباراة من البداية حتى النهاية، وفى الدقيقة 67 يستطيع فيستون ماييلي إحراز الهدف الثانى من رأسية متقنة، وفى الوقت بدل الضائع يحرز كريم حافظ الهدف الثالث من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء للبديل محمود زلاكه.



جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:-

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي