شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطيى الله: هدفنا التتويج بالسوبر الأفريقى وإسعاد جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال يحيى عطية لاعب الأهلى إن هدف الفريق إسعاد جماهير القلعة الحمراء بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في السعودية.

وأضاف عطية الله، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أشكر جمهور الأهلى على الدعم والمساندة وشرف لى تشجيعهم، وسنركز على المباريات القادمة ولدينا لقاء مهم في السوبر الأفريقي وهدفنا التتويج به".

وتابع: "أشكر اللاعبين على مساعدتى على التأقلم والأجواء جيدة وسعيد بتواجدى داخل النادى الأهلى".

و تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.