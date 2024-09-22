شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: لاعبو الأهلى يقدمون كل ما لديهم لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أكرم توفيق لاعب الأهلى سعادته الكبيرة بالفوز على جورماهيا الكينى بثلاثية نظيفة، وكذلك التتويج بدرع الدورى العام للمرة الـ44 في تاريخ المارد الأحمر.

قال أكرم توفيق، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن الفريق الأحمر حريص دائما على إسعاد الجماهير؛ لأنهم السبب الرئيسى في الفوز لذلك يقدم اللاعبون كل ما لديهم لإسعادهم.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.

وأحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علما بأن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي‎:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.