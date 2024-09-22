شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: وسام إضافة قوية للأهلى وأرتاح للعب معه.. ومن الغد سنركز على السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يرى إمام عاشور لاعب الأهلي أن زميله وسام أبو علي قدّم الإضافة القوية للفريق الأحمر منذ الانضمام إليه في يناير الماضي.

قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "وسام أبو علي قيمة كبير لنا وأعشقه منذ دخوله للأهلي وقدم إضافة قوية للفريق، وقدم موسما قويا ودائما في نجاح وأرتاح للعب بجواره، وهو مع محمود كهربا إضافة كبيرة للفريق ويساعدوننا في حسم المباريات الكبيرة".

وأضاف: "أحرص على الالتزام دائما وسعيد بوجود ابنتي كاتاليا، وإن شاء الله نحتفل اليوم وبدءا من الغد نركز في مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي، ونتمنى أن نوفق في هذه المواجهة".

فيما أكد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي أن وسام أبو علي شخصية جميلة وأي لاعب جديد نحرص على دخوله أجواء الأهلي وهذه روح الأهلي ودائما نكون داعمين له ووسام لاعب كبير، وهو هداف الدوري، ونتمنى أن يوفق ويساعدنا في حصد لقب السوبر الأفريقي.