شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على: كهربا أخى وأتعلم منه فى الملعب.. وأحلم بالتسجيل فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

عبر وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بعد المشاركة في احتفال التتويج بدرع الدوري، معلقا على انسجامه سريعا في تتويج الأهلي: "دخلت وسط لاعبي الأهلي والجميع يحبونني والجميع يمتاز بشيء والجميع هدفهم واحد وهو حصد البطولات".

وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "منذ عام أو عام ونصف أركز للغاية في مسيرتي بالكرة وحدثت أمور كثيرة في مسيرتي الكروية وجئت الأهلي متواضع للغاية وأرغب في العمل بجدية، خاصة بعد أن رأيت الحياة الصعبة".

وعن علاقته مع لاعبي الأهلي أكد: "كل لاعبي الأهلي مميزين في أمور مختلفة، وعلاقتي مع حسين الشحات وإمام عاشور قوية للغاية ورضا سليم أيضا وكل اللاعبين الهجوميين، ولكن الشحات أكثر لاعب متفاهم معي وكذلك إمام عاشور خاصة في نهاية الموسم الماضي".

وعن المنافسة بينه وبين محمود كهربا في قيادة هجوم الأهلي، قال: "كهربا أخي ومنذ مجيئي كنت أخشى من موضوع المنافسة معه في البداية، ولكن هو لاعب كبير وقلبه أبيض وأتعلم منه أمور كثيرة في التدريب".

واختتم: "أحلم بأن أظل بمستوى جيد مع الأهلي وأسجل أهداف خاصة في مباراة السوبر يوم الجمعة القادم، وأحاول أجتهد وأقدم كل ما لدي، مشيرا إلى أن ياسر إبراهيم لاعب جدع وفي التدريب أخشى من الدخول عليه".