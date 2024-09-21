شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. بيراميدز 1 - 1 الجيش الرواندى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين بيراميدز والجيش الرواندى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا فى المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى



تقدم الجيش الرواندى بالهدف الأول عن طريق داودا سيدو في الدقيقة 12 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وتعادل المغربى محمد الشيبى لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول .

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى :-

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي