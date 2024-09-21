شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يحتفلون بدرع الدورى رقم 44 مع أبنائهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل نجوم الأهلى بدرع الدورى 44 مع أبنائهم داخل استاد القاهرة الدولى عقب مباراة جورماهيا الكينى التي انتهت منذ قليل بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله إلى دور المجموعات.

وظهر رامى ربيعة مع ابنته وحسين الشحات مع ابنه وإمام عاشور مع ابنته "كتاليا"، على استاد القاهرة الدولى.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة الإفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.

أحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علما بأن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

إمام عاشور وبنته



حسين الشحات



رامى ربيعة