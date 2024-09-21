شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى كرة اليد 2006 يهزم الجزائر 42 - 22 فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 42-22، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر 2024.

واستطاع منتخب ناشئين اليد تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على غينيا وبوروندي على التوالى قبل الفوز على الجزائر اليوم.

تضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن اشرف - زياد أحمد - عمر بركه - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.