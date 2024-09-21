شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وكهربا يداعبان ابنة إمام عاشور فى ليلة الاحتفال بدرع الدورى الـ44.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى وكهربا على مداعبة كتاليا ابنة إمام عاشور لاعب الأحمر في ليلة الاحتفال بدرع الدورى الـ44.

واحتفل إمام عاشور لاعب الأهلى بدرع الدورى بنته "كتاليا" في استاد القاهرة الدولى عقب مباراة جورماهيا الكينى التي انتهت منذ قليل بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله إلى دور المجموعات.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة الإفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.

أحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علما بأن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

كولر وابنة إمام عاشور