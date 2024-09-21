شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحتفل مع ابنته "كتاليا" أصغر أهلاوية بدرع الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل إمام عاشور لاعب الأهلى بدرع الدورى مع بنته "كتاليا" في استاد القاهرة الدولى عقب مباراة جورماهيا الكينى التي انتهت منذ قليل بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله إلى دور المجموعات.

وارتدت كتاليا قميص النادى الأهلى فى استاد القاهرة لتكون أصغر مشجعة للمارد الأحمر.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة الإفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.

أحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علما بأن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

إمام عاشور وبنته