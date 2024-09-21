"في يد الشناوي".. شاهد لحظة كسر درع الدوري المصري الممتاز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز 2023/24، بعد الفوز على جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأثناء رفع قائد فريق الأهلي، محمد الشناوي، درع الدوري المصري للاحتفال مع اللاعبين، سقطت قاعدة الدرع أرضا، وواصل اللاعبين الاحتفال بالقطعتين.

وأنهى النادي الأهلي موسم الدوري الممتاز 2023/24 في صدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على فريق جورماهيا ذهاب وإيابا بثلاثية نظيفة (6-0 مجموع المباراتين).

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