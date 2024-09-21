أول تعليق من أحمد فتحي بعد اعتزال كرة القدم.. ورسالة لجمهور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد فتحي لاعب بيراميدز والأهلي السابق، على قرار اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد فتحي، عبر قناة "إم بي سي مصر": "قررت اعتزال كرة القدم بعد سنوات حققت فيها كل شئ، بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع بيراميدز".

وأضاف: "ربنا كرمني فى مشواري مع كرة القدم والحمد لله حققت كل شئ".

وتابع: "كنت فى حيرة خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية تعاقدي مع بيراميدز ولكن قررت الاعتزال".

واختتم فتحي تصريحاته: "أشكر جماهير الأهلي لأنهم كانوا الداعم الأكبر لي".

وحقق أحمد فتحي العديد من البطولات مع مختلف الأندية التي لعب لها ومنتخب مصر أيضاً، حيث وصل عدد بطولات إلى 27 بطولة مختلفة.

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