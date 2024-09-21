"أكثر واحد صدمني".. لاعب الأهلي السابق يُهاجم رمضان صبحي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

انتقد لاعب الأهلي السابق مصطفى عفرتو، خطوة انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز.

رمضان صبحي كان قد انتقل لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية بموسم 20/21 بعد انتهاء فترة إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي للأهلي.

وقال عفرتو خلال حلوله ضيفًا ببودكاست " Kora Talks" مع الإعلامي أمير هشام: "أكثر واحد صدمني من اللذين رحلوا عن الأهلي هو رمضان صبحي فلم يكن أصيلاً؛ الأهلي خيره عليه وأنت وأنا نعلم أصل رمضان صبحي ولن نضحك على الناس وكان على الأقل يعوض الأهلي عن السنين التي قضاها بين جدرانه فلولا الأهلي لما انضم لصفوف ستوك سيتي وهدرسفيلد ولم أكن أرغب في رحيله".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:" الفريق كان يحتاج لرمضان صبحي في هذا الوقت، رمضان كان مكسر الدنيا وأكيد ندمان الآن؛ الأهلي كان يدعمه وكان يُشارك بأفريقيا وكأس العالم للأندية ويحصل على أكثر من بطولة والإعلام كان يدعمه".

وأتم عفرتو تصريحاته بقوله: "لن تلعب في نادي صغير الأهلي لم يستحق منك ذلك وإن لم ترد الجميل فلا تنكره فكنت ستحصل على مبالغ مالية جيدة".

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