بايرن ميونخ يفوز على فيردر بريمن بخماسية في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز على نظيره فيردر بريمن بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الألماني للموسم الجاري 2024/2025.

تقدم مايكل أوليسي في النتيجة لبايرن ميونخ في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من المهاجم الإنجليزي هاري كين، فيما سجل جمال موسيالا الهدف الثاني للبفاري في الدقيقة 32، لتنتهي أول خمس وأربعون دقيقة بهدفين نظيفين.

بينما شهد الشوط الثاني تسجيل 3 أهداف، حيث أحرز هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 57، وعاد مايكل أوليسي ليُسجل الهدف الرابع بالدقيقة 60.

واستطاع سيرجي جنابري تسجيل الهدف الخامس في مرمى أصحاب الأرض عند الدقيقة 65، من صناعة هاري كين.

ورفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 12 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 5 في المركز العاشر.