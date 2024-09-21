انطونيو كونتي يعلن تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة يوفنتوس

روميلو لوكاكو و ماتيو بوليتانو و خفتشيا كفارتسخيليا لخط الهجوم

سكوت ماكتوميني و ستانسيلاف لوبوتكا و زامبو انجويسا لخط الوسط

جيوفاني دي لورينزو و أمير رحماني وماتياس اوليفيرا و إليكس بونجونيورا لخط الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإيطالي والتي ستجمع الفريقين على ملعب يوفنتوس ارينا مساء السبت .

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات