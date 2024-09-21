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انطونيو كونتي يعلن تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة يوفنتوس

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة والتي ستجمع الفريقين على ملعب يوفنتوس ارينا مساء السبت .

وضمت التشكيلة التي أعلنها انطونيو كونتي لمباراة يوفنتوس الاعبين : 

اليكس ميريت لحراسة المرمى 

جيوفاني دي لورينزو و أمير رحماني وماتياس اوليفيرا و إليكس بونجونيورا لخط الدفاع 

سكوت ماكتوميني و ستانسيلاف لوبوتكا و زامبو انجويسا لخط الوسط 

روميلو لوكاكو و ماتيو بوليتانو و خفتشيا كفارتسخيليا لخط الهجوم 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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