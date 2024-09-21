نجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الترجي التونسي عرضا من فريق غزل المحلة للتعاقد مع محمد علي بن حمودة.

وأوضحت الإذاعة التونسية في تقريرها أن محمد علي بن حمودة رفض العرض المالي المقدم من غزل المحلة، إلا أن زعيم الفلاحين، وهو أحد الأندية الجماهيرية العريقة في الدوري المصري، سيرسل اليوم عرضا ثانيا لضم اللاعب.

وأضافت الإذاعة أن انتقال محمد علي بن حمودة لفريق غزل المحلة سيكون لمدة 3 سنوات، مع تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى الترجي وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي، ما دفع اللاعب للبحث عن تجربة جديدة.

محمد علي بن حمودة

وفرط الترجي، حامل لقب الدوري التونسي، في خدمات محمد علي بن حمودة، بعدما دعم صفوفه بعدد كبير من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الحالي.

يذكر أن غزل المحلة صعد الموسم الماضي إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد صحبة بتروجت، وحرس الحدود.

مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.

- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.

- الأهلي يواجه فريق جور ماهيا.

- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.

- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.

- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.

- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.

- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.

- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.

- مولودية الجزائر يواجه فريق الاتحاد المنيستري.