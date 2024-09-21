شكرا لقرائتكم خبر عن درع الدوري يصل استاد القاهرة فى أتوبيس مكشوف قبل تسليمه للأهلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

وصل درع الدوري الجديد، الذي سيتم تسليمه إلى الأهلي، فى أتوبيس مكشوف إلى استاد القاهرة لتسليمه للفريق الأحمر بعد مباراة جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي مع جورماهيا الكيني في لقاء الذهاب الذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي بنتيجة 3-0، وهو الفوز الأول لأي فريق مصري على جورماهيا بملعبه، بينما سبق للأهلي الفوز على مواطنه توسكر مرتين في نيروبي.



وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الكينية أقيمت 15 مباراة، فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وفازت الأندية الكينية في 3 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات واحدا وثلاثين هدفاً، وتلقت شباكه عشرة أهداف.



أكبر نتيجة للأهلي امام الأندية الكينية كانت الفوز 6- 0 على ليوباردز عام 1987، والفوز 3- 0 على كل من توسكر عام 2006، وجورماهيا عام 2024، والفوز 3-1 على كل من أبالوهيا عام 1981، وتوسكر عام 2000.