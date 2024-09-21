شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سامى حكماً لمباراة فرنسا وإيران فى كأس العالم لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم الدولي طارق سامي لإدارة مباراة منتخبي فرنسا وإيران غدا، الأحد، ضمن منافسات كأس العالم لكرة الصالات بأوزباكستان.

ويضم الطاقم كلا من طارق سامي حكما للقاء، والتونسي أيمن كمون حكما ثانيا، وراينر فيس حكما ثالثا، والكوستاريكي ديجو مولينا حكما رابعا، والإسباني خوان خوسيه حكم ميقاتي.

ويشارك في كأس العالم للصالات الحكمان المصريان محمد حسن وطارق سامي.

على صعيد مختلف، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اقتراحات قوية لاستقدام حكم أجنبي لتولي رئاسة اللجنة الموسم المقبل 2024 -2025 ، خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا الذي انتهى عمله بنهاية الموسم المنقضي، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا نية إطلاقاً للتعاقد مع حكم عربي لرئاسة لجنة الحكام.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه يتم حالياً البحث عن حكام أجانب أصحاب سيرة ذاتية كبيرة للتعاقد مع أحدهم، وفى حال عدم التعاقد مع حكم أوروبي سيتم إسناد اللجنة لحكم مصري، خاصة أن هناك أكثر من اسم مميز، وأن محمد فاروق هو المشرف على لجنة الحكام حالياً، ويعمل على اختبارات الحكام على مستوى الجمهورية، لذا فضلوا الترويه فى اختيار رئيس لجنة الحكام سواء كان مصرياً أو أجنبيا، لأنه لابد أن يقدم إضافة للحكام، والأسبوع المقبل سيتم الاستقرار على رئيس اللجنة والإعلان عنه.