7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رابطة الأندية تسلم درع الدوري للأهلى في احتفالية كبرى الليلة، جوميز فى حيرة بسبب مهاجم الزمالك بالسوبر الأفريقي أمام الأهلي .

رابطة الأندية تسلم درع الدوري للأهلى في احتفالية كبرى الليلة

تسلم رابطة الأندية المحترفة درع الدوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، بعد مواجهة جورماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا.

حيرة تسيطر على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول بالزمالك فى اختيار مهاجم الفريق الأبيض خلال لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي. يقام لقاء السوبر الأفريقي، الذي يجمع الأهلي والزمالك، في الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد آرينا بالمملكة العربية السعودية.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اقتراحات قوية لاستقدام حكم أجنبي لتولي رئاسة اللجنة الموسم المقبل 2024 -2025 ، خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا الذي انتهى عمله بنهاية الموسم المنقضي، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا نية إطلاقاً للتعاقد مع حكم عربي لرئاسة لجنة الحكام.

فحوصات طبية لدونجا وشلبى لحسم موقفهما من مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى

يخضع ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لفحوصات طبية لتحديد موقفهما من مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي ، المقرر له الجمعة المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ"32" لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

دخل النادي المصري معسكراً مغلقاً بأحد فنادق برج العرب استعداداً لمواجهة الهلال الليبي في اللقاء المقرر المنتظر والمقرر إقامته في السابعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محاولات مكثفة فى الإسماعيلى لاحتواء أزمة خليفة إيهاب جلال