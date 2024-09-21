شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم معسكرا لطلائع قرى "حياة كريمة" بمحافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، معسكرا لأبناء قرى "حياة كريمة" من محافظات (شمال سيناء - الفيوم - بنى سويف - المنيا - البحيرة - كفر الشيخ)، بمشاركة 150 طليعا وطليعة بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، خلال الفترة من 20 - 25 سبتمبر الجاري.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لأبناء قرى "حياة كريمة" وللتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويهدف المعسكر لدمج أبناء سيناء وأبناء قرى "حياة كريمة" وتغيير نمط الحياة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن مبادرة "صيف شبابنا" وتنمية مهارات وقدرات النشء من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة (الترفيهة - الثقافية - الترويحية - الفنية).