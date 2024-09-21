شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهدي بعثة الهلال الليبي درع النادي على هامش اجتماع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

كرم رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري ، مسئولي بعثة الهلال الليبي، على هامش الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة إياب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها السابعة مساء غد الأحد.

وأهدى رجب عبد القادر مسؤولي بعثة الهلال الليبي درع النادي المصري تأكيدًا على العلاقات الممتازة التي تجمع بين الناديين الشقيقين.

وعقد ظهر اليوم السبت بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري والهلال الليبي وترأس الاجتماع منسق المباراة التنزاني خالد عبد الله ، بحضور الجزائري مهدي عبيد مراقب التحكيم، وكذلك طاقم التحكيم المغربي بقيادة سمير الكزاز ومعاونيه زكرياء برينسي وحمزة الناصري وحمزة الفاروق.

فيما حضر الاجتماع عن النادي المصري رجب عبد القادر نائب رئيس النادي واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومحمود جابر المدير الاداري والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وابراهيم غانم مسئول المهمات.

وخلال الاجتماع الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالنادي المصري بقيادة علي غويبة تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة من حيث تنقلات الفريقين ووصولهما الى ملعب المباراة وفترات الأحماء والمراسم، كما تم الاستقرار على اطقم اللعب الخاصة بالفريقين حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الرمادي، فيما سيرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.



الزي الرسمي للمصري



المصري والهلال الليبي



المصري والهلال



المصري يكرم الهلال الليبي