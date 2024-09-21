شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الهلال الليبي بالطاقم الأخضر في إياب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

عقد ظهر اليوم السبت بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري والهلال الليبي وترأس الاجتماع منسق المباراة التنزاني خالد عبد الله ، بحضور الجزائري مهدي عبيد مراقب التحكيم، وكذلك طاقم التحكيم المغربي بقيادة سمير الكزاز ومعاونيه زكرياء برينسي وحمزة الناصري وحمزة الفاروق.

وترأس الاجتماع منسق المباراة التنزاني خالد عبد الله ، بحضور الجزائري مهدي عبيد مراقب التحكيم. وكذلك طاقم التحكيم المغربي بقيادة سمير الكزاز ومعاونيه زكرياء برينسي وحمزة الناصري وحمزة الفاروق.



فيما حضر الاجتماع عن النادي المصري رجب عبد القادر نائب رئيس النادي واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومحمود جابر المدير الاداري والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وابراهيم غانم مسئول المهمات.

وخلال الاجتماع، الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالنادي المصري بقيادة علي غويبة، تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، من حيث تنقلات الفريقين ووصولهما إلى ملعب المباراة وفترات الإحماء والمراسم، كما تم الاستقرار على أطقم اللعب الخاصة بالفريقين، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الرمادي، فيما سيرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.