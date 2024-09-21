شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن جورماهيا الكينى قبل مواجهة الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 21 سبتمبر 2024 03:30 م
يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته أمام جورماهيا الكيني اليوم، السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.
جورماهيا هو بطل الدوري الكيني للموسم الماضى برصيد 73 نقطة من 34 مباراة (فاز في 21 مباراة.. تعادل في 10 مواجهات.. وخسر 3 لقاءات.. سجل 48 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا).
وتوج جورماهيا بالدوري الكيني 6 مرات.. ومن أبرز إنجازاته قاريًا هى التتويج بكأس الكؤوس الأفريقية نسخة 1987 على حساب الترجي التونسي.
ويلاحق الأهلى حلم الفوز بالمسابقة الأبرز في القارة للمرة 13 في تاريخه بعدما تعاقد عملاق كرة القدم المصرية مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ركز المارد الاحمر على السوق المغربية من خلال التعاقد مع نجمي "أسود الأطلس"، مدافع المحور أشرف داري والظهير الأيسر يحيى عطية الله، كما ضم لصفوفه مدافع المحور يوسف أيمن على سبيل الإعارة من فريق الدحيل القطري، بجانب عمر الساعي النجم السابق لفريق الإسماعيلي.
في المقابل، قامت إدارة النادي الاهلى ببيع نجم الفريق محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي مقابل 4.2 ملايين يورو، فضلا على إعارة الثلاثى آليو ديانج وأحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي "كريستو" تباعا لأندية الخلود السعودي وقطر القطري والصفاقسي التونسى.
من جهة أخرى، لم يتم تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بسبب المستويات المتوسطة التي قدمها في موسم 2023-2024.
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