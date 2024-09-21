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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق نجم الطلائع يرزق بمولود جديد "يونس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 21 سبتمبر 2024 03:00 م
رزق كريم طارق نجم نادى طلائع الجيش بمولود جديد أطلق عليه "يونس"، وكتب اللاعب عبر حسابه على فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. لقد رزقني الله بمولود اسميته يونس كريم طارق.. اللهم أنبته نباتًا حسنًا.. وأجعله قرّة عين والديه.. وبارك فيه.. واجعله من عبادك الصالحين".
وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً في قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".
وتأكد بقاء الثلاثى النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش والغينى موسى دياورا لاعب خط وسط الفريق، والتنزانى حميدو ماو لاعب الفريق بالموسم الجديد
وتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع ببقاء الثلاثى في صفوف الفريق بالموسم الجديد بعد حالة الغربلة التى تشهدها قائمة الأجانب بصفوف فريقه.
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