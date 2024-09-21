أول تعليق من أسرة لاعب المنتخب السعودي فهد المولد على حالته الصحية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشقيق لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد هو يعلق على الحالة الصحية لشقيقه.

وقال شقيق فهد المولد خلال مقطع الفيديو: "حالته مستقرة إن شاء الله دعواتكم" في أول تعليق لأسرة اللاعب الدولي على حالته الصحية.

وكان اللاعب صاحب الـ 30 عامًا قد نُقل في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الجمعة من دبي إلى الرياض، عبر طائرة مجهزة طبية.

يذكر أن المولد كان يرقد في العناية المركزة في مستشفى راشد في دبي، وتم نقله إلى الرياض، إذ أنه يعاني من كسور في الجمجمة والرقبة، بعدما سقط من الطابق الثاني خلال تواجده بالإمارات.

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