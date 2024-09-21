كأس ليفر: خسارة ألكاراس وزفيريف في الزوجي وانتهاء اليوم الأول بالتعادل 2-2

الرياص - اسماء السيد - برلين : خسر الإسباني كارلوس ألكاراس رفقة الألماني ألكسندر زفيريف الجمعة، أمام الأميركيين تايلور فريتس وبن شيلتون في كأس ليفر في كرة المضرب التي تجمع فريق أوروبا والعالم في برلين.

وحقق الثنائي الأميركي الفوز بمجموعتين 7 6 (7 5)، 6 4، لينتهي اليوم الأول بالتعادل 2 2.

وضرب فريتس وشيلتون 20 كرة فائزة أمام زفيريف المصنف ثانيا عالميا وألكاراس الثالث.

قال فريتس الذي يخوض دورته الأولى منذ حلوله وصيفا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وراء الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا "أرسلنا جيدا تحت الضغط. أرسل بن بشكل رائع لذا لم اضطر لضرب الكرات الطائرة (فولي)".

وفي وقت مبكر، فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على النروجي كاسبر رود 6 4، 6 4، قبل معادلة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لأوروبا بفوزه على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس 6 1، 6 4.

ومنح البلغاري غريغور ديميتروف فريق أوروبا الذي يشرف عليه الأسطورة السويدية بيورن بورغ، التقدم بفوزه على التشيلي أليخاندرو تابليو 7 6 (7 4)، 7 6 (7 2).

وتقام السبت ثلاث مباريات في الفردي، فيتواجه الروسي دانييل مدفيديف مع الأميركي فرانسيس تيافو، ألكاراس مع شيلتون، وزفيريف مع فريتس، فيما يلعب في الزوجي رود وتسيتسيباس ضد شيلتون وتابيلو.

ويأمل فريق العالم، بقيادة النجم الأميركي السابق جون ماكنرو، في الفوز باللقب مرة ثالثة تواليا، بعد تتويجه في لندن 2022 وفانكوفر العام الماضي، فيما فازت أوروبا في أول أربع نسخ.

وأطلق النجم السويسري السابق روجيه فيدرر البطولة عام 2017، وهي مستلهمة من كأس رايدر في الغولف وتحمل اسم النجم الأسترالي السابق رود ليفر آخر لاعب يحرز بطولات الغراندسلام الأربعة في عام واحد وذلك في 1969.

وتجمع البطولة ستة لاعبين من كل فريق. يفوز من يسبق خصمه للفوز بمجموعتين، وبحال التعادل بمجموعة يتم الحسم عبر شوط فاصل (تاي بريك) من عشر نقاط.