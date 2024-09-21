شكرا لقرائتكم خبر عن 17 نوفمبر قمة دورى محترفى اليد المؤجلة بسبب الـ"سوبر جلوب" والان مع تفاصيل الخبر

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى فى هذا الموسم بالدور الأول والذى انطلق أمس والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر انطلاقه 27 من نفس الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على المعادى بنتيجة 33-26 فى إطار انطلاق مسابقة دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2024-2025 بالجولة الأولى ، بينما فاز الأهلى على دلفى 42-21.

بينما تقام الجولة الثانية الثلاثاء المقبل بلقاءات بين كل من، دلفى مع الزمالك وسبورتنج مع الأهلى وهليوبوليس مع الجزيرة والطيران مع القناة وطلائع الجيش مع الزهور والمعتدى مع أصحاب الجياد.