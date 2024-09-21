شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلي لضمان الصعود لدور المجموعات بدوري الأبطال الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى السابعة مساء اليوم، السبت، مباراة سهلة نظرياً أمام جورماهيا الكينى باستاد القاهرة، في إياب دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا ضمن مشواره للدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الأهلي فى تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيروبي الكينية الأحد الماضي، بتوقيع كل من رامي ربيعة وبيرسي تاو "ثنائية"، وقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين، لإعلان تأهله رسمياً لدور المجموعات.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.



