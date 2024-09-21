شكرا لقرائتكم خبر عن المباريات الودية سلاح مودرن سبورت لدمج الصفقات الجديدة فى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لمودرن سبورت ، بقيادة طلعت يوسف، على خوض عدة تجارب ودية في المرحلة القادمة من الإعداد؛ وذلك لخلق حالة من الانسجام بين لاعبي الفريق، خاصة بعد ضم 15 صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتستضيف مدينة الإسكندرية المرحلة الثانية من إعداد مودرن سبورت، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة، والتي يركز خلالها الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.