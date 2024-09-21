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لبيب رئيسًا لبعثة الزمالك فى السوبر الأفريقى

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ياسر رشاد - القاهرة -  يترأس الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى ، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

 ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي، التي ستقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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